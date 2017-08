União é goleado fora, mas fecha primeira fase com a terceira melhor campanha da Bronze

Um dos melhores 13/08/2017 | 20h49 Atualizada em

Já classificado na Série Bronze, o União Independente viajou a Santiago na última rodada e foi goleado por 5 a 0 para os donos da casa, no sábado. Agora, na segunda fase, o União, que fechou a primeira fase com a terceira melhor campanha geral da Bronze (atrás apenas de São José, de Cachoeira do Sul, e Sercca, de Casca), está na Chave 7, ao lado de Atlético Candelariense, de Candelária, Asaf, de Santo Ângelo, e Jáqtáqvá, de Chapada. A segunda fase da competição começa no próximo sábado. O União encara o Atlético Candelariense, em Candelária (veja, abaixo, todos os jogos dos dois times de Santa Maria na Bronze).

UFSM vence na última rodada e garante classificação

O União chega pelo segundo ano consecutivo à segunda fase da Bronze. A meta é subir à Prata ainda nesta temporada. Para isso, há possibilidade de novos reforços nas próximas semanas.



– Não começamos muito bem, mas, depois, o time engrenou e acabou fazendo essa boa campanha. Agora, vamos em busca da classificação aos mata-matas. Queremos subir (para a Série Prata) este ano ainda – almeja o presidente no União, Claudemir Fernandes de Oliveira, o Maninho.

DA REGIÃO

Dos oito representantes da região na disputa da Série Bronze, apenas o Palmeiras, de São Gabriel, e o Gaúcho, de Tupanciretã, ficaram fora da segunda fase. A equipe gabrielense terminou na lanterna da Chave 1, com 12 pontos, e o Gaúcho, na 7ª colocação da Chave 2, com 11 pontos conquistados.



SÉRIE BRONZE — SEGUNDA FASE

CHAVE 4

São José (Cachoeira do Sul)

La Máquina (São Sepé)

Jaboticaba (Jaboticaba)

Nadas Branco (Rio Pardo)

CHAVE 5

Sercca (Casca)

UFSM Futsal (Santa Maria)

Serade (São Borja)

XV de Novembro (Vila Maria)

CHAVE 6

Cerro Largo (Cerro Largo)

Acesa (Charqueadas)

ACF (Caçapava do Sul)

SER Santiago (Santiago)

CHAVE 7

União Independente (Santa Maria)

Atlético Candelariense (Candelária)

ASAF (Santo Ângelo)

Jáqtáqvá (Chapada)

CHAVE 8

AMF (Marau)

Cometa (Rodeio Bonito)

SI Cruz Alta (Cruz Alta)

Teutônia Futsal (Teutônia)

OS JOGOS DE UNIÃO E UFSM NA SEGUNDA FASE

19/8

Atlético Candelariense x União Independente

UFSM x Sercca

26/8

União Independente x ASAF

XV de Novembro x UFSM

2/9

Jáqtáqvá x União Independente

UFSM x Serade

9/9

União Independente x Jáqtáqvá

Serade x UFSM

16/9

ASAF x União Independente

UFSM x XV Novembro

23/9

União Independente x Atlético Candelariense

Sercca x UFSM