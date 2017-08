UFSM Futsal vence na última rodada e comemora classificação inédita na Série Bronze

Classificado! 13/08/2017 | 20h38 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

UFSM (de branco) bateu o Serade por 4 a 3 na noite de sábado Foto: Charles Guerra / New Co

Santa Maria tem dois times entre os 20 melhores da Série Bronze de Futsal. Na noite de sábado, no Ginásio Saul José Machline, a casa do Corintians, a UFSM encerrou jejum de 10 jogos sem vitória, bateu o Serade, de São Borja, por 4 a 3, e garantiu a classificação inédita à segunda fase do campeonato. Diego Fiuza (duas vezes), Baldiatti e Ravanello marcaram os gols santa-marienses. O União, que perdeu por 5 a 0 para a SER Santiago, fora, já estava classificado (confira, abaixo, os grupos da segunda fase e os jogos de UFSM e União).



Leia mais sobre futsal

Agora, diferentemente da primeira fase, os dois clubes do Coração do Rio Grande ficarão em grupos opostos. A UFSM, 14ª colocada na classificação geral, ficou na Chave 5, junto com Sercca, de Casca, Serade, de São Borja, e XV de Novembro, de Vila Maria. Na segunda fase, os 20 times foram distribuídos em cinco chaves, com quatro equipes em cada. Os três primeiros de cada grupo e o melhor 4º colocado passam às oitavas de final, em jogos de ida e volta até a final.



União vence duelo local e deixa UFSM em situação delicada na Série Bronze de Futsal



Não foi nada fácil a classificação da UFSM na Série Bronze. Como já era esperado, o time precisou suar bastante para vencer o Serade na última rodada da primeira fase. Mas, diante de um bom público no ginásio do Corintians, os comandados do técnico Gabriel Pranke suportaram a pressão do adversário nos minutos finais e seguraram os três pontos.

Leia mais sobre a Série Bronze

– O jogo de ontem (sábado), para nós, era o mais importante da história do nosso projeto. E encaramos com uma seriedade enorme. Foi uma batalha. Mas saímos com essa vitória importantíssima e fizemos história dentro do projeto – comemora o capitão Diozer.

A equipe de futsal da UFSM faz parte de um projeto de Pesquisa, Ensino e Extensão Multidisciplinar da universidade, criado em 2016. Desta forma, a maioria dos atletas e integrantes da comissão técnica têm algum vínculo com a UFSM, seja na graduação, na pós ou em mestrados.

– No nosso projeto, ninguém recebe nada. Estamos ali porque gostamos do esporte e queremos fazer algo diferente pela cidade. Estamos sempre buscando fazer o melhor. O caminho para chegar até o mata-mata é mais fácil. Precisamos fazer o nosso papel dentro de casa e atuar como nesse último jogo – conclui Diozer.



SÉRIE BRONZE — SEGUNDA FASE

CHAVE 4

São José (Cachoeira do Sul)

La Máquina (São Sepé)

Jaboticaba (Jaboticaba)

Nadas Branco (Rio Pardo)

CHAVE 5

Sercca (Casca)

UFSM Futsal (Santa Maria)

Serade (São Borja)

XV de Novembro (Vila Maria)

CHAVE 6

Cerro Largo (Cerro Largo)

Acesa (Charqueadas)

ACF (Caçapava do Sul)

SER Santiago (Santiago)

CHAVE 7

União Independente (Santa Maria)

Atlético Candelariense (Candelária)

ASAF (Santo Ângelo)

Jáqtáqvá (Chapada)

CHAVE 8

AMF (Marau)

Cometa (Rodeio Bonito)

SI Cruz Alta (Cruz Alta)

Teutônia Futsal (Teutônia)

OS JOGOS DE UNIÃO E UFSM NA SEGUNDA FASE

19/8

Atlético Candelariense x União Independente

UFSM x Sercca

26/8

União Independente x ASAF

XV de Novembro x UFSM

2/9

Jáqtáqvá x União Independente

UFSM x Serade

9/9

União Independente x Jáqtáqvá

Serade x UFSM

16/9

ASAF x União Independente

UFSM x XV Novembro

23/9

União Independente x Atlético Candelariense

Sercca x UFSM