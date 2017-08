Tite convoca Luan para jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa

Nomes novos 10/08/2017 | 13h26 Atualizada em

Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo, o técnico Tite convocou a seleção brasileira nesta quinta-feira com novidades para os jogos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias. O atacante Luan, que vive grande fase no Grêmio, está na lista. O goleiro Cássio, destaque do líder do Campeonato Brasileiro, recebeu a primeira oportunidade desde que o seu antigo treinador no Corinthians assumiu o cargo.

O Brasil enfrentará o Equador no dia 31 de agosto, na Arena Grêmio. No dia 5 de setembro, o desafio será contra a Colômbia, fora de casa. O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, foi confirmado como chefe de delegação na viagem.

A convocação não afetará os times na disputa do Campeonato Brasileiro. Haverá um intervalo na tabela entre a rodada 22, marcada para os das 26 e 27 de agosto, e a rodada 23, que terá início no dia 9 de agosto. Os jogadores se apresentarão no dia de 27 de agosto à noite para iniciar a preparação para os duelos.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 33 pontos e garantiu a sua vaga na Copa do Mundo na última rodada, quando ganhou do Paraguai em março. Desde então, a seleção de Tite disputou mais dois amistosos, com vitória sobre a Austrália e revés para a Argentina. Assim, com o treinador o retrospecto da seleção é de 10 triunfos e uma derrota.

Veja a lista completa:

Goleiros

Alisson (Roma)

Cassio (Corinthians)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Daniel Alves (PSG)

Fagner (Corinthians)

Marcelo (Real Madrid)

Filipe Luis (Atlético de Madri)

Zagueiros

Rodrigo Caio (São Paulo)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

Marquinhos (PSG)

Meio-campo

Fernandinho (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Luan (Grêmio)

Giuliano (Zenit)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)

Atacantes

Neymar (PSG)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Taison (Shakhtar Donetsk)