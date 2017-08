Terceira etapa do Ranking ATC de Tênis começa nesta quinta-feira

Torneio local 16/08/2017 | 19h23 Atualizada em

O Avenida Tênis Clube (ATC) sediará a 3ª Etapa do Ranking ATC de Tênis (Ranking ATC/Construtora Jobim), que começa nesta quinta-feira e se estende até o sábado. Cerca de 140 atletas competirão em 13 categorias, em três dias de evento. Hoje, a partir das 18h, as 1ª, 2ª e 3ª classes do clube abrem a competição, junto da modalidade feminina B. Na sequência, as 4ª e 5ª classes também jogam, fechando o primeiro dia do torneio.

Durante a sexta-feira, o juvenil, as categorias 45 e 55 anos e a sênior adentram na disputa, e finalmente, no sábado, as disputas masculinas e femininas das turmas infantis A e B tomam lugar, mesmo dia em que ocorrem as finais, encerrando a etapa.

O Ranking ATC servirá, além do caráter competitivo, como preparo, já que no dia 19 de setembro terá início a Copa ATC de Tênis, tradicional campeonato que reúne tenistas inter-regionais.