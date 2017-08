Segunda etapa do Circuito Cauzzo Running foi realizada em Paraíso do Sul

Abaixo de chuva 14/08/2017 | 20h54 Atualizada em

Mesmo com tempo frio e chuvoso, Paraíso do Sul recebeu a 2ª etapa do Circuito Cauzzo Running, no último domingo. Rodrigo Franco Cesar e Oneide Soares Martins conquistaram as primeiras posições nas categorias masculina e feminina, respectivamente. O Circuito Cauzzo Running tem a organização da União dos Corredores de Santa Maria (UCRSM) e começou no dia 23 de julho, em Itaara.



A competição se estende até o dia 29 de outubro, em Júlio de Castilhos. Após isso, haverá uma prova final, somente comemorativa e para entrega dos prêmios, em 19 de novembro, em Santa Maria.



A terceira prova ocorrerá às 9h30min de 3 de setembro, em São Sepé, com largada na Rua Antônio Farias, 995. As inscrições podem ser feitas no site ucrsm.com/cauzzorunning/.