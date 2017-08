Salão 15/08/2017 | 20h32 Atualizada em

São Sepé receberá, no próximo sábado, o 23º Torneio de Futsal da Brigada Militar (Troféu Soldado), com a participação de militares e bombeiros das cidades da região. A solenidade de abertura está marcada para as 9h, no Ginásio Municipal Nery Bueno Lopes.

Leia as últimas notícias de Esportes

Em 2016, em Agudo, a equipe do 1º Esquadrão de Santa Maria foi campeão do torneio.