Santa Maria recebe o 1º Festival Cultural de Capoeira

09/08/2017 | 13h30

Começa na noite desta sexta-feira, às 19h, o 1º Festival Cultural de Capoeira, organizado pelo grupo Barra Vento. O evento promete trazer, pelo menos, 40 mestres e mais de 160 praticantes brasileiros e estrangeiros ao Clube Comercial, na Rua Venâncio Aires, para uma programação que se estende até a tarde de domingo.

– Pela procura, está sendo um sucesso. Eu estava em um torneio em Vitória, no Espírito Santo, e lá muitos comentavam sobre o festival. Para quem acabar se interessando em praticar capoeira, temos uma academia na Avenida Rio Branco – indica o mestre Sandro Rogério Militão, o Mestre Boi, coordenador do Barra Vento e capoeirista com quase 30 anos de experiência.



Os três dias de festival serão, na sua maior parte, no clube. No entanto, na manhã de sábado, às 11h, haverá uma roda de capoeira no Calçadão de Santa Maria. O grupo Barra Vento foi criado em 2004 e tem suas atividades ligadas aos projetos do Museu Treze de Maio.



As inscrições para os três dias custam R$ 150 e podem ser feitas na hora, no Clube Comercial, ou antecipadamente pelo formulário disponível na página Festival de Capoeira Barra Vento, no Facebook. Mais informações (55) 99649-7374.