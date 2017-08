Riograndense oficializará novo presidente em eleição nesta quinta-feira

Nos Eucaliptos 09/08/2017 | 19h07 Atualizada em

O ferroviário aposentado Wolmar Heringer, 62 anos, será oficializado como presidente do Riograndense na noite desta quinta-feira, a partir das 19h, no Estádio dos Eucaliptos, em assembleia convocada para conselheiros, sócios e dirigentes.

"É uma satisfação ser presidente de um clube fundado por ferroviários, como eu e o meu pai"



Até as 19h desta quarta-feira, no encerramento do prazo para a inscrição de concorrentes ao pleito, apenas o nome de Wolmar havia sido confirmado para a eleição. O restante da diretoria executiva deve permanecer o mesmo. São esperadas cerca de 20 pessoas na reunião desta noite na casa do Periquito.

Wolmar foi presidente do Conselho Deliberativo do Riograndense entre 2012 e 2016 e assumirá o cargo máximo do clube esmeraldino pela primeira vez. Ele substituirá José Luiz Coden, que deixou a presidência do clube por motivos de saúde.