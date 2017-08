Ranking nacional traz Soldiers como segundo melhor time do país no futebol americano 

Top 2 16/08/2017 | 15h44 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O portal esportivo Salão Oval, veículo especializado em coberturas de futebol americano no Brasil, divulgou nesta quarta-feira o ranking dos melhores clubes do país na modalidade nos últimos 365 dias. O representante de Santa Maria, o Soldiers, tetracampeão gaúcho, líder da Conferência Sul do Campeonato Brasileiro e invicto há 10 partidas na temporada, aparece na 2ª posição, atrás apenas do atual campeão brasileiro, o Timbó Rex, de Santa Catarina (confira a classificação completa no site do Salão Oval).

O levantamento tem como base uma série de fatores que contribuem para a pontuação geral, como explica o Salão Oval:

"São atribuídos pontos por vitórias no último ano, variando a pontuação de acordo em qual competição o triunfo foi obtido e também de acordo com o desempenho histórico da equipe que foi derrotada".

O RANKING:

1º) Timbó Rex (Santa Catarina) — 565,25 pontos

2º) Soldiers (Rio Grande do Sul) — 289,5 pontos

3º) Patriotas (Rio de Janeiro) — 274 pontos

4º) Flamengo Imperadores (Rio de Janeiro) — 266,5 pontos

5º) Arsenal (Mato Grosso) — 250,5 pontos

6º) Lusa Lions (São Paulo) — 248,25 pontos

7º) Paraná HP (Paraná) — 229,5 pontos

8º) Sada Cruzeiro (Belo Horizonte) — 203,75 pontos

9º) Coritiba Crocodiles (Paraná) — 185,5 pontos

10º) JP Espectros (Paraíba) — 176 pontos