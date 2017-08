Quatro times da região estreiam neste fim de semana na segunda fase do Gauchão Juvenil

Sub-17 04/08/2017 | 20h28 Atualizada em

A região estará representada em quatro frentes na segunda fase do Estadual Juvenil, competição chancelada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O Novo Horizonte, único time de Santa Maria, está na Chave H. A estreia da equipe laranja e preta na nova etapa da competição será neste sábado, às 15h, contra o Três Passos, no CT Morada dos Cardeais, no Bairro Medianeira.



Quatro clubes da região avançam à segunda fase do Gauchão Juvenil



Os outros três clubes da região em disputa jogarão fora de casa neste fim de semana. Eles estão no Grupo G. A Associação Rosário de Esportes, de Rosário do Sul, enfrentará o Brasil-Pe, em Pelotas, às 15h de sábado. Já no domingo, o Cruzeiro, de Santiago, pegará o Uruguaiana, na Fronteira, às 15h. O São Gabriel viajará para Viamão, onde encara o Tamoio, às 15h de domingo.