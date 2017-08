Primeira rodada da Copa Diário encerra neste domingo com quatro jogos

Complemento 19/08/2017 | 13h00 Atualizada em

Quatro partidas completam a 1ª rodada da Copa Diário neste domingo. Os jogos serão realizados na Vila Fighera, em Santa Maria, em São Pedro do Sul, Agudo e São Vicente do Sul. A expectativa é de que a média de quatro gols por partida, obtida nos quatro primeiros jogos da competição, seja mantida.

A rodada está confirmada pela Liga Santa-Mariense de Futebol Amador, organizadora da disputa, mesmo com a previsão de chuva. O presidente da entidade, Danilo Silva, explica que será feita uma conferência dos campos no domingo pela manhã.

– Se o volume de chuva for muito grande, entraremos em contato com os mandantes dos jogos para saber as condições dos gramados – reforça.

As partidas estão marcadas para começar às 15h30min.

1ª RODADA - Domingo

- São Pedro do Sul: Grêmio São-Pedrense x Cacequiense

- São Vicente do Sul: Combinado de São Vicente x E.C. Boca Junior

- Agudo: Porto Alves x Paineira

- Vila Fighera: Clarion x Restinga Seca