Presidente do Soldiers assumirá novo desafio no futebol americano 

Extracampo 08/08/2017 | 20h35 Atualizada em

Hartz seguirá na presidência do Soldiers e acumulará cargo na seleção gaúcha sub-19

Hartz seguirá na presidência do Soldiers e acumulará cargo na seleção gaúcha sub-19 Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol Americano anunciou a criação da seleção gaúcha sub-19, que será formada para representar o Estado em competições nacionais.

Soldiers vence o Crocodiles e segue na liderança do Brasileirão

À frente da administração estará o presidente do Santa Maria Soldiers, Diogo Hartz. O dirigente, bicampeão gaúcho com os soldados santa-marienses, será o responsável pela logística do grupo. Os treinos serão mensais, e o primeiro está marcado para o próximo dia 27, em Venâncio Aires.

– É um projeto sub-19 que também quero implantar no Soldiers. E é o futuro do esporte. É acreditar nessa gurizada e saber que o esporte está crescendo para colher os frutos num futuro próximo – afirma Hartz.

Leia mais sobre futebol americano

Já pelo Soldiers, Hartz anunciou mais um reforço para o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, o BFA. Trata-se de Arthur Walker, 22 anos, ex-Bulldogs. O jogador já vestiu o uniforme santa-mariense na vitória por 31 a 21 sobre o Crocodiles, no sábado, pelo BFA.