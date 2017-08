Pedro Pavan: "Um olímpico em potencial"

Opinião 18/08/2017 | 20h42 Atualizada em

Com o ingresso da escalada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, Santa Maria pode ganhar mais um representante no maior evento esportivo mundial. Trata-se do santa-mariense Pedro Nicoloso, 27 anos, que compete na modalidade boulder. Atual campeão brasileiro, ele está na Alemanha para a Copa do Mundo de Escalada, neste sábado.



Após o recorde de participantes da cidade no Rio 2016, quando torcemos por Maria Portela, no judô, Gilvan Ribeiro, na canoagem, e Eduardo Menezes, no hipismo, será que teremos outra grata surpresa daqui a três anos?