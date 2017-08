Pedro Pavan: "Os bons exemplos que vêm da escola"

Opinião 19/08/2017 | 13h00 Atualizada em

Não são raros os casos de crianças e adolescentes que se interessam por algum esporte na escola. O que é raro é o suporte que as instituições — principalmente as públicas — oferecem a quem tem algum talento para mostrar. Por isso, bons exemplos precisam ser divulgados e compartilhados.

Escola Sérgio Lopes é exportadora de talentos

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes, no Bairro Renascença, na região oeste de Santa Maria, tem tratado o esporte como um grande aliado à educação. Muito em função do empenho da diretora Vanessa Flores e dos demais professores, alunos têm surgido constantemente como futuras promessas. Recentemente, o Diário noticiou os casos das jogadoras Taiane Flores da Silva, 16 anos, e Gabriela Gonçalves, 15 anos, que têm apoio incondicional da escola para jogar futebol, mesmo longe da cidade.

Leia as últimas notícias de Esportes

No início deste mês, as duas se enfrentaram na final do Gauchão Sub-17, em Porto Alegre. Taiane é atleta do time feminino do Pelotas. Gabriela, que levou a melhor na decisão, defende as cores do Inter. Se não fosse o empenho da diretora da escola, que ajuda na compra de uniformes e no deslocamento para treinos, nada disso seria possível.

Já neste fim de semana, outro expoente da Sérgio Lopes, desta vez, no xadrez, disputa o título estadual dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs). Juan Machado da Rosa, 14 anos, de família humilde, aperfeiçoou as suas habilidades após a doação de um livro sobre a modalidade por um de seus professores.

Leia mais sobre futsal

Falando nisso, na última segunda-feira, foi realizada a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Santa Maria (Jesma), competição entre instituições de ensino da cidade que reunirá cerca de 6 mil estudantes. Jesma, aliás, que é mais um golaço no incentivo ao esporte por meio da educação.