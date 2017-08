Pedro Pavan: "Amizade, integração, disciplina e muito futebol!"

Opinião 05/08/2017 | 15h00 Atualizada em

Começa neste domingo a 1ª edição da Copa Diário de Futebol Amador. O intuito da realização do campeonato, muito mais do que definir um campeão, é promover o esporte, a amizade e a integração entre as cidades da região e os clubes participantes. Obviamente, é uma excelente oportunidade para os atletas, mesmo que amadores, mostrarem o seu talento.

Até porque, alguns, ainda não desistiram do sonho profissional. Ao todo, 20 agremiações de 11 municípios estarão em campo a partir deste domingo. Serão mais de 800 pessoas envolvidas diretamente no evento, entre jogadores, comissões técnicas, diretorias, arbitragem e organizadores. Que comecem os jogos! E que a lealdade, a disciplina e o bom futebol sempre prevaleçam ao apito final.