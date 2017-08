Pedaladas que crescem a cada dia em Santa Maria e região

Esportes 18/08/2017 | 13h00 Atualizada em

Representantes da Ciclovia Bicicletas, da Fort Bikes, do CamoBikers, da Bike Center e de outros grupos da cidade celebrarão o Dia Nacional do Ciclista, comemorado em 19 de agosto, fazendo o que mais gostam: pedalar

Desafiar a si próprio, buscar uma vida saudável, competir, fazer amigos e, acima de tudo, divertir-se. Esse é o mantra que faz, todos os anos, mais pessoas aderirem à prática do ciclismo, não apenas na região central do Estado, mas no Brasil. Em Santa Maria, são pelo menos 100 novos adeptos a cada ano, com pelo menos 40 seguindo no esporte, como aponta Luiz Níssio, vice-presidente da Associação Santa Maria Ciclismo (ASMC). E para celebrar o Dia Nacional do Ciclista, comemorado neste sábado, o Diário traz um levantamento com sete grupos da cidade que organizam eventos pela região (veja abaixo).

A ASMC, criada em 2015, conta com centenas de atletas parceiros, sejam apenas de final de semana ou dedicados inteiramente a competições. Esses desportistas, ao decidirem investir no equipamento básico, não possuem desculpas quanto à frequência de eventos realizados, afinal, por mês, são organizadas cerca de 10 atividades na região, por diversos grupos, entre passeios e campeonatos. Na noite de ontem, por exemplo, ocorreu o 3º Tour de Bike por Santa Maria, realizado pela FAM Bikes, em horário acessível para trabalhadores e estudantes.

– O ciclismo faz parte integral da minha vida. Eu tenho uma rotina de treinos cinco vezes por semana. Comecei por lazer, pedalava por deslocamento e exercício, e entrei no mundo da competição. É uma parte da minha vida que me satisfaz – comenta Guilherme Fogliarini, da equipe Bike Center, que quando morava em São Paulo chegou a viajar 480 km, entre ida e volta, até Minas Gerais, com amigos de cicloturismo.

A visão de Guilherme sobre o amor dedicado ao ciclismo é apoiada pelos demais grupos. Em 12 de novembro, ocorrerá o Desafio Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, que promete levar, pelo menos, 50 santa-marienses até o município de Lauro Müller.

– Ultimamente, essa relação me proporcionou algo muito bom, que foi conhecer a minha namorada, que também pedala. O ciclismo é uma paixão, e quero levá-lo para o resto da minha vida – aponta Heron Dutra, do CamoBikers.

Leandro Taschetto, ciclista experiente, teve sua relação com o esporte iniciada em 1984, ainda na pista de bicicross (BMX) do Parque Itaimbé. Hoje, ele representa a equipe Ciclovia Bicicletas e administra uma loja de bikes.

– É algo que faz bem para o corpo e a mente – sorri Leandro, ao lembrar das experiências vividas na adolescência, trazidas pela prática com o modelo especial para o tipo BMX.

Já Lucas Fort nasceu do ¿berço¿ das bicicletas, como ele diz. Seu pai, Luiz Carlos Fort, ex-vereador, fundou a Fort Bike Center em 1991, com o herdeiro da loja ganhando seu primeiro modelo, um ¿aro 12¿, cinco anos mais tarde.

– É saúde, lazer, são oportunidades de fazer novas amizades. Quando tu estás na bike, se esquecem os graus da sociedade. Somos todos iguais e estamos unidos pelo mesmo objetivo – conclui Lucas. Segundo o quarteto de ciclistas ouvidos pela reportagem e demais responsáveis por equipes de Santa Maria, o preço para montar uma boa bike de corrida pode variar entre R$ 2 mil e R$ 15 mil.

GIRO CICLÍSTICO

Os quatro amantes de bicicletas estarão no Giro Ciclístico do Imigrante, em Silveira Martins, neste domingo. As inscrições podem ser feitas até o sábado, junto à equipe Lucatelli Bikes.



VEJA SETE GRUPOS DE SANTA MARIA:

LUCATELLI BIKES

Responsável — Pablo Lucatelli

Local — Rua Venâncio Aires, 945, Bairro Bom Fim

Fundação — 2014

Como participar — Seguir a página Lucatelli Bikes e participar do grupo MTB Santa Maria, ambos no Facebook. Além de inúmeras competições, o grupo promove, aos sábados, pedaladas pela região

CAMOBIKERS

Responsáveis — Luis Níssio, Leonardo Machado e Carlos Bilhalva

Local — Sem endereço fixo, sede no Bairro Camobi

Fundação — 2007

Como participar — Juntar-se ao grupo Camobikers no Facebook e seguir a agenda de atividades

BIKE CENTER

Responsáveis — Silvio Monteiro, Lucas Santos, Marcelo Bellinaso e Leonardo Costa

Local — Rua Nézio Beltram 33, Bairro Km 3

Fundação — 2012

Como participar — Acompanhar os eventos pelo Facebook. Todas as quartas e quintas-feiras, as equipes das modalidades de mountain bike e speed, respectivamente, treinam em Silveira Martins

CICLOVIA BICICLETAS

Responsável — Leandro Taschetto

Local — Rua Radialista Fredy Germano, 111, no Bairro São João

Fundação — 1994

Como participar — Entrar em contato pelo número (55) 3212-4933. Atividades, pelo menos, três vezes por semana (terça, quarta e domingo)

FAM BIKES

Responsáveis — Emily Isaia e Alvaro Simon

Local — Av. Medianeira, 772, no Bairro Medianeira

Fundação — 2004

Como participar — acompanhar a página FAM Bikes no Facebook. Na segunda quinta-feira de cada mês, o grupo promove o Tour de Bike por Santa Maria, a partir das 19h30min

FORT BIKES

Responsáveis — Lucas Fort e Luiz Fort

Local — Av. Oliveira Mesquita, 29, Bairro Salgado Filho

Fundação — 1991

Como participar — Seguir a página oficial e entrar em contato pelo Facebook. Todas as quartas-feiras, às 19h30min, o grupo organiza o Pedaleve, um evento para iniciantes no ciclismo, além de cursos ciclísticos mensais e gratuitos

BENVENUTTI BIKES

Responsáveis — Kati Carlesso e Oscar José Carlesso

Local — Av. Nossa Senhora das Dores, 2270 e 2340, Bairro Dores

Fundação — 1992

Como participar — Seguir a página oficial no Facebook e acompanhar os eventos e rodas de conversa