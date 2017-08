Para manter a ponta na Conferência Sul, Soldiers recebe o Coritiba Crocodiles

Na Baixada 04/08/2017 | 19h23 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Equipe do QB Douglas Rodrigues tentará manter a invencibilidade em 2017 Foto: Charles Guerra / New Co

Bicampeão brasileiro e heptacampeão estadual. Com estas credenciais, o Coritiba Crocodiles desembarca em Santa Maria neste sábado para duelo da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, o BFA. A partida vale a permanência do Soldiers na liderança da Conferência Sul. Por enquanto, os santa-marienses estão isolados na ponta da tabela, com dois triunfos em dois jogos.

Soldiers vence o Browns pelo Brasileirão e amplia sequência invicta

No entanto, o próprio Crocodiles e o Timbó-Rex (atual campeão brasileiro), que ocupam a 2ª e 3ª colocações, com uma vitória cada, entraram em campo apenas uma vez na competição. O duelo está marcado para as 14h, no Estádio Presidente Vargas. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 15 e podem ser adquiridos na hora.

Leia mais sobre futebol americano

O Soldiers ostenta uma invencibilidade de nove partidas em 2017 e ainda não conheceu derrota no ano. Bons motivos não faltam para acompanhar esse jogaço, que promete ser o mais difícil do exército verde e preto na temporada, até o momento.