Pais no esporte: o primeiro lugar é dos filhos

12/08/2017 | 16h01

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A vida de atletas, técnicos ou dirigentes de modalidades esportivas de alto nível é uma correria só. Para que se consiga chegar a objetivos, não só no esporte, mas em qualquer área profissional, é preciso abrir mão de algumas coisas. No entanto, para quem está envolvido no mundo da bola, das remadas ou qualquer outro, a dedicação tem de ser ainda maior. Assim, é praticamente inevitável abdicar de momentos importantes com a família, principalmente. Neste Dia dos Pais, o Diário conta a história de três personagens do esporte santa-mariense que precisaram tomar decisões que colocaram frente a frente duas de suas maiores paixões: o esporte e os filhos.

O técnico do Inter-SM, Vinicius Munhoz, 38 anos, e o canoísta olímpico, Gilvan Ribeiro, 28, têm algumas situações em comum no que diz respeito a desafios no esporte. Ambos tiveram de ficar um tempo longe de suas filhas por conta de compromissos profissionais. Mas, depois, colocaram na balança a saudade das pequenas e deixaram para trás algumas oportunidades para ficar mais perto delas.

O terceiro personagem da reportagem é um "quase pai". Mas Thiago Rizzatti, o Thiaguinho, 21 anos, jogador de futebol, garante que já vai receber presentes neste domingo. O futuro pai do Miguel, que deve nascer em outubro, sabe que logo terá de ficar um pouco longe do filho e da companheira, mas nem pensa em aceitar propostas antes de o herdeiro chegar ao mundo.

Foto: Arte / Diário SM