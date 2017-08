"O Inter-SM não está parado", afirma Luiz Cláudio Mello sobre indefinição na presidência

Cargo à disposição 08/08/2017 | 20h55 Atualizada em

Luiz Cláudio Mello (E) ao lado do diretor de futebol Cezar Saccol

Luiz Cláudio Mello (E) ao lado do diretor de futebol Cezar Saccol Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

O cargo de presidente do Inter-SM segue indefinido. Era esperada para esta terça-feira uma resposta de um possível candidato à sucessão de Heriberto Marquetto, que entregou a presidência em 1º de agosto. Porém, o retorno não veio. Cogitado para assumir o comando do Inter-SM mais uma vez, Luiz Cláudio Mello tem participado das reuniões com demais conselheiros e dirigentes — cerca de 20 integrantes. Contudo, segundo ele, não há pressa para resolver o assunto, já que o clube ''não está parado''.

Marquetto entrega o cargo de presidente no Inter-SM

— Estamos preocupados com a organização. Mas o Inter-SM não está parado. O sub-17 está aí. Avançamos. Queremos fazer esse trabalho bem feito para colher frutos. O importante é a harmonia que existe. Tem cada vez mais gente cooperando. O Inter-SM sempre foi assim. Quando menos se espera, surge um presidente — despista Mello.

Leia mais sobre Inter-SM

Diretor de futebol alvirrubro, Cezar Saccol espera uma definição o quanto antes para adiantar as tratativas da temporada 2018.

— Temos uma necessidade urgente para tocar outras coisas. Estamos na expectativa para resolver isso ainda nesta semana — comenta Saccol.

Enquanto isso, o presidente do Conselho Deliberativo do Inter-SM, Rafael Pillar, é quem comanda o clube de forma interina. É dele a responsabilidade de convocar as próximas eleições, em outubro.