Novo Horizonte tropeça fora de casa pelo Gauchão Sub-17

Segunda fase 15/08/2017 | 20h23 Atualizada em

Após empatar em casa pela primeira rodada da segunda fase do Gauchão Sub-17, o Novo Horizonte enfrentou o Lajeadense na Arena Alviazul, em Lajeado, e acabou derrotado pelo placar de 2 a 0, na tarde desta terça-feira.

Leia mais sobre o Estadual Juvenil



– Foi um jogo equilibrado. Eles foram competentes, aproveitaram as chances e mataram o jogo. Nós, desperdiçamos as nossas – avalia Marcelo Prestes, treinador do time.

Leia as últimas notícias de Esportes



O próximo jogo, que seria contra a equipe do Santa Cruz, no dia 20, nos Plátanos, pela 3ª rodada, foi remarcado para 30 de agosto a pedido da direção do clube santa-mariense.

O sub-17 do Novo Horizonte terá uma semana livre para o duelo da 4ª rodada, contra o PRS, em Santa Maria, em 23 de agosto. Com o revés, o grupo da Morada dos Cardeais cai para a 5ª colocação do Grupo H, fora da zona de classificação.