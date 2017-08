Novo Horizonte inicia série de confrontos contra o Grêmio pelo Estadual de base

Páreo duro 18/08/2017 | 20h34 Atualizada em

Neste sábado, a partir das 10h, o Novo Horizonte recebe o Grêmio no CT Morada dos Cardeais, no Bairro Medianeira, em confronto que abre a 1ª rodada da 2ª fase do Campeonato Gaúcho da Nova Liga Gaúcha de Futebol Infantil (Noligafi).

Novo Horizonte garante classificação à próxima fase do Estadual Noligafi



O time santa-mariense jogará com as categorias sub-10 e sub-11. O ingresso para as partidas custará R$ 5, mesmo valor do estacionamento. As demais categorias (sub-12, sub-13 e sub-14) entram em campo na próxima quarta-feira, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, finalizando os confrontos com o Tricolor.