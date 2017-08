Novo Horizonte garante classificação à próxima fase do Estadual Noligafi

Em campo 07/08/2017 | 20h37 Atualizada em

Pela 6ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual da Nova Liga Gaúcha de Futebol Infantil (Noligafi), o Novo Horizonte teve uma sequência de cinco jogos no último fim de semana, todos contra a equipe do São José, de Porto Alegre. No sábado, em Santa Maria, no CT Morada dos Cardeais, empate em 0 a 0 no sub-10, e vitória de 1 a 0, no sub-11, com gol do atacante Victor Nathan.



No domingo, em Porto Alegre, no Estádio Passo D'Areia, o Novo Horizonte perdeu por 2 a 1, no sub-12. Pelo sub-14, derrota por 2 a 0. No sub-13, vitória por 1 a 0, gol do meia-atacante Davi Neto. Na classificação geral do campeonato (leva em consideração todas as categorias), o Novo Horizonte é líder, com 66 pontos, e já está classificado.



O sub-10 e o sub-11, ambas equipes treinadas pelo professor Leandro Paulus, ocupam, respectivamente, o 6º e o 1º lugar de suas categorias. A categoria sub-12, comandada pelo professor Cristian Barbieri, também lidera sua chave. Enquanto isso, o time sub-13, de Marcelo Prestes, lidera o seu grupo, enquanto o sub-14, do mesmo treinador, está na 5ª colocação. Ainda não há definição sobre os jogos da próxima etapa da competição.