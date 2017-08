Novo Horizonte enfrenta o Lajeadense nesta terça-feira pelo Gauchão Juvenil

Categorias de base 14/08/2017 | 20h54 Atualizada em

O Novo Horizonte enfrenta o Lajeadense, no Estádio Alviazul, em Lajeado, às 15h desta terça-feira, em jogo válido pela 2ª rodada da segunda fase do Gauchão Juvenil (Sub-17). Na 3ª colocação do Grupo H, o time santa-mariense recebeu o TAC, de Três Passos, no CT Morada dos Cardeais, em Santa Maria, na estreia da segunda fase. Na ocasião, o time comandado por Marcelo Prestes empatou em 2 a 2, com gols de Gilberto e Carlos.

— Já jogamos em Lajeado, assim como eles jogaram aqui, nos conhecemos bem. Nossa expectativa é de ir lá para somar pontos — garante Prestes, comandante do sub-17 do Novo Horizonte.

Pelo Grupo G, no sábado, o Cruzeiro, de Santiago, não saiu do zero com o Tamoio, em partida disputada no Estádio Alceu de Carvalho. No domingo, o São Gabriel empatou em 1 a 1 com o Brasil, de Pelotas, no Sílvio de Faria Corrêa, e manteve a liderança da chave, com quatro pontos. A ARE, de Rosário do Sul, teve a sua partida contra o Uruguaiana adiada em função da chuva.