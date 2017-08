No Paraná, Soldiers busca classificação antecipada no Campeonato Brasileiro

Futebol Americano 18/08/2017 | 20h04 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Soldiers vem de vitória sobre o também paranaense Coritiba Crocodiles em Santa Maria Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O Santa Maria Soldiers terá um desafio e tanto pela frente neste domingo, em Curitiba. Os santa-marienses enfrentam o Paraná HP, atual campeão paranaense, pela 4ª rodada da Conferência Sul do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, o BFA. A partida, que será às 10h, no Complexo Brown Spiders, pode dar a classificação aos soldados de Santa Maria de forma antecipada.

O Soldiers sustenta uma invencibilidade de 10 jogos no ano e lidera o grupo, com três vitórias em três jogos. No entanto, a parada deste fim de semana é dura, já que os adversários ainda não perderam em casa na temporada.



Para amenizar os efeitos dos mais de 850 quilômetros e 12 horas de viagem de Santa Maria ao Paraná, a diretoria do Soldiers conseguiu um local para a equipe descansar antes do confronto. A delegação sairia para Curitiba às 23h de sexta-feira. O time vai posar em um ginásio da cidade de São José dos Pinhais, que fica ao lado da capital paranaense, cedido pela prefeitura local, que também fornecerá colchões.



Caso consiga a vitória, o Soldiers garante vaga às semifinais da Conferência Sul, quando o primeiro colocado enfrenta o quarto e o segundo, o terceiro. O campeão da Conferência Sul disputará as semifinais do BFA contra o vencedor da Conferência Sudeste em busca de vaga na final.