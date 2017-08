No duelo entre santa-marienses, Inter sai campeão no Gauchão Feminino Sub-17

Título inédito 08/08/2017 | 20h14 Atualizada em

Gabriela (a segunda, da esquerda para a direita, na fileira do meio) ganhou o seu primeiro título como jogadora do Inter

Gabriela (a segunda, da esquerda para a direita, na fileira do meio) ganhou o seu primeiro título como jogadora do Inter Foto: Internacional / Divulgação

A probabilidade era grande e acabou se confirmando. As amigas Taiane Flores, 16 anos, e Gabriela Gonçalves, 15, estudantes do 9º e 7º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes, do Bairro Renascença, em Santa Maria, enfrentaram-se na final do Gauchão Feminino Sub-17. Melhor para a atacante colorada Gabriela, que se sagrou campeã depois da vitória por 1 a 0 sobre o Pelotas, de Taiane.

Gabriela e Taiane estudam na escola Sérgio Lopes, onde começaram a jogar futebol Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Jogadoras de Inter e Pelotas, santa-marienses podem se enfrentar em final do Gauchão Sub-17



As santa-marienses estiveram em Porto Alegre no sábado para a disputa do triangular decisivo da competição, organizada pela Associação Gaúcha de Futebol Feminino. Depois que o Inter passou por Paumar e Atlântico, e o Pelotas por Estrela e Palestra, a zagueira Taiane e a camisa 9 Gabriela se encontraram em campo, na final.

Escola Sérgio Lopes, de Santa Maria, é exportadora de talentos no futebol feminino



A defensora atuou em todas as partidas como titular. Já Gabriela entrou nos três jogos no segundo tempo. Na partida derradeira, as duas se cruzaram pelo campo da PUC, mas o gol saiu da cabeça zagueira Isadora. Com o placar de 1 a 0, as Gurias Coloradas, como é chamado o time feminino do Inter, conquistou o título inédito.

Dupla de Santa Maria faz segundo teste para o time feminino do Inter



– Foi uma grande final. Tivemos uma preparação muito boa, com treinos quarta e quinta e visita ao Beira-Rio na sexta, o que nos motivou bastante. Procurei dar o meu melhor em campo. Nunca tinha imaginado ser campeã com o Inter – comemora Gabriela.

Time feminino do Riograndense fará amistoso



Apesar do segundo lugar, para Taiane, que está há dois anos nas Lobas, a equipe é vencedora por chegar a mais uma final.

Copa Santiago de 2018 pode ter times de futebol feminino na disputa



– Tomamos o gol e acabamos não conseguindo empatar, mas lutamos até o final. Ficamos tristes por ter perdido, mas fomos campeãs no ano passado e chegamos à decisão neste ano, por isso, saímos de cabeça erguida – avalia Taiane.

Campeã sub-17 com o Pelotas desfila em caminhão de bombeiros em Restinga Seca



Agora, as meninas ficam até o ano que vem sem jogar competições oficiais, já que não há campeonatos femininos de base previstos no calendário gaúcho.