Na última rodada da Série Bronze, União Independente tenta alcançar a melhor campanha

Quatro meses e 15 jogos depois, a Série Bronze de Futsal chega ao último compromisso da sua primeira fase neste sábado. Apesar disso e de apenas dois times da Chave 1 ainda brigarem por classificação, a fórmula da competição na segunda fase, que leva em conta o percentual de aproveitamento, faz com que os confrontos sigam acirrados. É o caso do União Independente, que tenta alcançar a melhor campanha entre todos os 25 participantes.

Vice-líder do grupo com 34 pontos, o União Independente quer garantir o melhor retrospecto da competição. Com isso, na segunda fase, em que serão cinco chaves de quatro times, os santa-marienses enfrentam, teoricamente, adversários mais fracos, ou que pelo menos tenham feito as piores campanhas.

Para chegar aos mesmos 37 pontos do líder São José, de Cachoeira do Sul, que já fez todos os seus jogos, o time santa-mariense terá de derrotar Santiago fora de casa. A partida também será neste sábado, às 20h. Para assumir a liderança, a equipe tem de tirar uma diferença de oito gols de saldo para o São José.



Para o técnico Digo, o objetivo é conseguir mais uma vitória e igualar a campanha em termos percentuais.



– Foi uma semana tranquila, seguimos a nossa linha de trabalho, analisamos o adversário e esperamos fazer um bom jogo – destaca Digo.