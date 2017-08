Na estreia da segunda fase do Gauchão Juvenil, uma vitória e três empates para times da região

Categorias de base 07/08/2017 | 20h29 Atualizada em

Depois de quase um mês desde o fim da primeira fase, os quatro times da região que disputam o Gauchão Juvenil voltaram a campo no final de semana. No saldo da primeira rodada da segunda fase, uma vitória e três empates. O único a vencer foi o São Gabriel, que goleou o Tamoio por 3 a 0 em Viamão. Cruzeiro, de Santiago, Novo Horizonte, de Santa Maria, e Rosário, empataram.

Com a vitória, o São Gabriel assume a liderança do Grupo G. O Cruzeiro, que empatou com o Uruguaiana, na Fronteira, por 1 a 1, é o vice-líder. Os dois jogaram no domingo. Integrante do mesmo grupo, o Rosário segurou o Brasil-Pe em 0 a 0, no sábado, no Bento Freitas, e ocupa a 4ª posição.

No mesmo dia, em Santa Maria, o Novo Horizonte ficou no 2 a 2 com o Três Passos e é o segundo no Grupo H. Os quatro times jogam novamente no próximo fim de semana.