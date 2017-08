Morre presidente de torcida do Inter-SM e ex-jogador do Soldiers 

Luto 14/08/2017 | 14h48 Atualizada em

Presidente da torcida Fanáticos da Baixada, do Inter-SM, há cinco anos, Lucas Lima morreu neste domingo, aos 27 anos. Natural de Santa Maria, ele trabalhava como vigilante. Lima também chegou a vestir a camisa do Santa Maria Soldiers, time de futebol americano da cidade, logo nos primeiros jogos oficiais da equipe, em 2009. O sepultamento dele será nesta segunda-feira, às 17h, no Cemitério Ecumênico Municipal, na Avenida Dois de Novembro, no Bairro Patronato.

— Foram doze anos de caminhada quase que diária com ele. Fica a lembrança de uma pessoa muito emotiva. Se entregava de corpo e alma pelo clube. Viajava a todos os jogos. O Inter-SM era a vida dele. Vamos lembrar sempre daquele sorriso quando o time entrava em campo — recorda Maurício Antunes, vice-presidente da Fanáticos da Baixada e amigo de Lima.

O Inter-SM e o Santa Maria Soldiers lamentaram a morte de Lima em notas divulgadas pelas redes sociais.

"É com imenso pesar que informamos o falecimento do presidente da Torcida Fanáticos da Baixada, Lucas Lima. O E. C. Internacional de Santa Maria deseja muita força aos familiares, amigos e família alvirrubra", postou o Inter-SM no Facebook.

"É com imenso pesar que informamos o falecimento de um dos primeiros jogadores do Soldiers e um eterno torcedor, Lucas Lima. Lima #72, como era conhecido jogou o primeiro jogo do Soldiers, ia em todos os nossos jogos e estava presente no Gigante Bowl, junto com os demais Old School. O Santa Maria Soldiers deseja muita força aos familiares e amigos", escreveu a equipe de futebol americano no Facebook.