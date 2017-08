Lutadora de Santa Maria enfrenta adversária experiente em torneio na Região Metropolitana

Desafio 18/08/2017 | 19h07 Atualizada em

Priscila junto do técnico e coordenador da Associação Guerreiros Thai, Carlos Garda Foto: Priscilla Araújo / Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Em um encontro de gerações, a santa-mariense Priscila Araújo, lutadora da Associação Guerreiros Thai (AGT), terá sua segunda luta profissional - e em alto estilo. Priscilla lutará com a experiente e renomada Carolina Karasek, da Scorpions Muay Thay, de Porto Alegre. O combate, válido pela Open Greco Fight 3, torneio profissional da cidade metropolitana, será neste sábado, às 14h, em Canoas.

O evento colocará frente a frente duas atletas em momentos distintos de suas carreiras. Enquanto Priscila, 20 anos, vem cavando nos últimos três anos seu espaço no cenário do muay thai, a novo-hamburguense radicada em Harmonia, Carolina, 36 anos, desfruta de uma longa carreira profissional, e flutua por pelo menos três modalidades: muay thai, MMA e kickboxing.

Inclusive, um dos motivos pelo qual a atleta de Santa Maria não lutou no Estadual, realizado no último dia 14 de agosto e dominado pela Guerreiros Thai, foi visando o duelo com Karasek.



– Estamos bem ansiosos. A Karasek é muito experiente e a Priscila vai estar em uma adrenalina forte, querendo provar seu valor. Acredito que se ela conseguir realizar a estratégia que treinamos, pode surpreender – avalia Carlos Garda, coordenador da AGT e treinador da lutadora.



No último dia 17 de julho, Priscila fez sua estreia profissional. Na oportunidade, a atleta derrotou Gisa de Castro por nocaute, na 6ª edição do Combat New Champions, competição organizada pela própria AGT.



– Vejo essa luta como uma das mais importantes da minha carreira, estou ansiosa demais. Já me considero uma vencedora por poder lutar com uma atleta de ponta como a Karasek. Quero mostrar meu jogo e fazer meu melhor – comenta Priscila, que foi garimpada do Colégio Estadual Padre Rômulo Zanchi para o projeto social da associação aos 17 anos.