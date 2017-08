Jesma terá surpresas na cerimônia de abertura na próxima segunda-feira

Jogos Escolares 09/08/2017 | 13h00 Atualizada em

O início da vida de um atleta é na escola. E, para celebrar essa fase, na próxima segunda-feira, na cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Santa Maria (Jesma), a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer fará uma homenagem a um professor e a dois atletas da cidade que representem o esporte.

A solenidade está marcada para as 14h, no Centro Desportivo Municipal (CDM).São esperadas centenas de pessoas, principalmente representantes das 63 escolas das redes municipal, estadual, federal e particular, já que a própria participação na solenidade conta pontos para a classificação geral da competição. Além disso, haverá apresentações artísticas e culturais.

Conforme o superintendente da secretaria, Givago Ribeiro, a intenção é despertar nos jovens o amor pelo esporte, explorando os recentes Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, no ano passado.

– Queremos reacender essa chama olímpica. E os Jogos Escolares são onde tudo começa, por isso, estamos dando uma importância imensa para o Jesma – afirma Givago.

Apesar da abertura já ser na segunda, a secretaria ainda trabalha na logística das escolas e na contratação dos árbitros. As primeiras partidas devem ocorrer apenas no dia 21.