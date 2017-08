Inter-SM poder ter definição sobre novo presidente nesta terça-feira

Agora vai? 07/08/2017 | 21h03 Atualizada em

Dirigentes e conselheiros do Inter-SM esperam para hoje a resposta do nome mais próximo de ser tornar o próximo presidente do clube. A pessoa, que não tem o nome revelado, está pensando sobre a possibilidade de assumir a presidência há algumas semanas.

Na última quinta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo e que responde interinamente pelo clube, Rafael Pillar, teve uma reunião informal com outros conselheiros. Na ocasião, eles esperavam uma resposta definitiva sobre o assunto. No entanto, foi decidido esperar até hoje. Na quinta-feira, o grupo deve se reunir novamente para tratar sobre o futuro do Inter-SM.