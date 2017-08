Inter-SM e Marítimo fazem apresentação de amistoso beneficente nesta quinta-feira

Solidariedade 09/08/2017 | 19h12 Atualizada em

Será realizada nesta quinta-feira, às 15h, no estádio Presidente Vargas, uma coletiva para torcedores e imprensa para falar sobre o amistoso entre a equipe sub-17 do Inter-SM e a escolinha do Marítimo de Portugal em Santa Maria. A partida será no próximo sábado, dia 19, às 14h30min. O valor arrecadado com os ingressos, que custarão R$ 5, será revertido como doação a pequena Aisha Saldanha de Souza, de 1 ano e 7 meses.

São Gabriel e escolinha do Marítimo realizaram amistoso beneficente para Aisha



Aisha foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo 1, e precisa de tratamento disponível apenas fora do Brasil, no valor de R$ 3 milhões. Ela está internada no Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria. Na última semana, Marítimo e São Gabriel já haviam feito um amistoso para ajudar na causa.

Campanha busca apoio para ajudar pequena Aisha



- A questão beneficente proposta pelo pessoal do Marítimo é muito importante, de ajudar o próximo. Tínhamos combinado no primeiro momento de ser 80% da renda do amistoso destinado à Aisha, mas tanto Inter como Marítimo optaram pela liberação dos 100%. Quanto ao jogo, é cedo para tirar uma conclusão, por serem apenas três semanas de trabalho. Mas podemos ter uma noção de como vai ser o time - garante Lucas Fossatti, técnico da equipe alvirrubra.

Inter-SM abre oficialmente o trabalho com o elenco sub-17



- É uma satisfação poder ajudar a Aisha. No jogo em São Gabriel não houve um bom público. Esperamos que agora seja melhor. Estamos completando um ano em Santa Maria. Trabalhamos com metodologia europeia e será um jogo muito importante, até para dar um pontapé nas categorias de base do Inter-SM - afirma Daniel Neves, coordenador da escolinha do Marítimo em Santa Maria.

Goleiro de Santa Maria vai fazer testes em time da 1ª divisão de Portugal



O Inter-SM apresentou sua categoria sub-17 no dia 1º de agosto, depois de uma semena de avaliações no Estádio Presidente Vargas. Neste primeiro momento, 29 jogadores foram selecionados.