HFSM tenta classificação na última rodada do Gaúcho de Handebol

As meninas do Handebol Feminino Santa Maria terão quatro decisões pela frente para tentar a classificação à segunda fase do Campeonato Estadual adulto feminino de handebol. A segunda etapa da primeira fase começou ontem, em Campo Bom, na Região Metropolitana. As santa-marienenses, no entanto, fazem o primeiro jogo na manhã deste sábado.



Na última posição do Grupo A com dois pontos, o HFSM precisa de bons resultados nos confrontos contra as equipes do Grupo B. As adversárias serão a Apahand, de Caxias do Sul, o Canoas Handebol/Ulbra, o Clube de Handebol, de Capão da Canoa, e a UFRGS, de Porto Alegre.

Os dois melhores de cada grupo passam para um quadrangular final para definir o campeão.