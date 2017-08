HFSM consegue uma vitória mas acaba desclassificada no Estadual de handebol

Não foi dessa vez 06/08/2017 | 20h01 Atualizada em

As meninas do Handebol Feminino de Santa Maria (HFSM) não conseguiram se classificar para a segunda fase do Campeonato Estadual de Handebol Adulto Feminino. Jogando em Campo Bom pela segunda etapa da primeira fase, que ocorreu de sexta-feira até este domingo.



O time de Santa Maria, do Grupo A, venceu apenas uma das quatro partidas contra as equipes do Grupo B, 25 a 24 sobre a UFRGS. As derrotas foram por 27 a 14 para CHCC, de Capão da Canoa, 23 a 14 para o Canoas Handebol/Ulbra e 36 a 6 para Apahand, de Caxias do Sul.



As semifinalistas são Apahand, LHH, AECB e Canoas Handebol/Ulbra. O HFSM ficou com o sétimo lugar geral da competição.