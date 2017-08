Guerreiros Thai conquista cinco vitórias e três vagas para o Brasileiro 

Bagagem cheia! 14/08/2017 | 20h14 Atualizada em

O principal título veio com Flávio Pinheiro (com o cinturão), na categoria profissional até 63,5 kg

O principal título veio com Flávio Pinheiro (com o cinturão), na categoria profissional até 63,5 kg Foto: AGT / Divulgação

A Associação Guerreiros Thai (AGT), de Santa Maria, voltou com as malas cheias de Canoas. Dos sete lutadores santa-marienses, cinco conquistaram vitórias no Campeonato Gaúcho de Muay Thai, da Federação Gaúcha de Muay Thai, no último sábado. De quebra, três deles também garantiram vagas para o Brasileiro da modalidade, que será em novembro, em Ribeirão Preto, em São Paulo.

Competição solidária reúne lutadores da região e do Uruguai e revela talentos em Santa Maria



O principal título veio com Flávio Pinheiro, na categoria profissional até 63,5 kg. Depois de muitas joelhadas, cotoveladas e vitórias por nocaute e pontuação, ele passou pelas duas primeiras lutas. Na final, a experiência internacional de Wellington Lobo não foi suficiente para deter o lutador santa-mariense.

Lutador de Santa Maria empata luta em templo do muay thai

– Dá para dizer que foi a nossa maior vitória de sábado. Ele enfrentou lutadores muito fortes, entre eles, um campeão de kickboxing na Espanha. Dominamos os três rounds. Pouca gente sabe, mas o nosso trabalho é profissional, treinamos como os atletas de São Paulo, Rio de Janeiro e como os melhores do mundo – comemora Carlos Garda, treinador e coordenador da AGT.

Leia mais sobre muay thai

Além dele, Neimer Ávila e Iolanda Garcia, na categoria 61 kg, também foram campeões e, assim como Flávio, conquistaram vagas para a competição nacional. Em São Paulo, eles brigarão por lugares no Campeonato Mundial na Tailândia, com todas as despesas pagas. Antes, eles precisarão conseguir os R$ 1,2 mil para custear a ida a Ribeirão Preto.

No muay thai amador, Gabrieli Nunes, na categoria até 51 kg, e Matheus Rocha, 54 kg, também venceram suas lutas em Canoas. Já Cristiano Braga, 54 kg, e Lucas Costa, 67 kg, foram derrotados.