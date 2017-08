Talento 11/08/2017 | 20h47

Rafaela Carvalho Teixeira, 9 anos, aluna da Escola de Ginastas Roberta Padilha, representará Santa Maria na 7ª Taça RS de Ginástica Rítmica, em Eldorado do Sul, neste sábado.



Ela disputará a competição na categoria pré-infantil. O torneio terá duas etapas, com a primeira começando às 9h30min, e a segunda, às 14h30min. O certame é organizado pela Federação de Ginástica do Rio Grande do Sul (FGRS).