13/08/2017 | 20h20

Rafaela Carvalho Teixeira (no topo) ficou com o ouro Foto: Roberta Padilha / Arquivo Pessoal

A ginasta Rafaela Carvalho Teixeira, 9 anos, aluna da Escola de Ginastas Roberta Padilha, de Santa Maria, conquistou o primeiro lugar na 7ª Taça RS de Ginástica Rítmica, em Eldorado do Sul.

O evento ocorreu no sábado e foi organizado pela Federação de Ginástica do Rio Grande do Sul (FGRS). Rafaela competiu na categoria pré-infantil.