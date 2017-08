Gauchão e Biomédica conquistam títulos na Copa Afuvesma 

Futebol amador 07/08/2017 | 20h04 Atualizada em

Mais dois times se sagraram campeões da Copa Afuvesma de veteranos neste final de semana em duas categorias: 60 e 65 anos. Na primeira, o Gauchão levantou a taça. Na outra, o Biomédica foi quem comemorou. Os jogos de volta das finais da competição foram realizados no último sábado.

Nos 60 anos, a final entre Gauchão e Fighera ocorreu no campo do 2 de Novembro, no Bairro Noal. Na partida de ida, o Fighera havia vencido por 2 a 1 e poderia perder até por 1 a 0, já que tinha vantagens pela melhor campanha da primeira fase. No entanto, o Gauchão correu atrás do prejuízo e conseguiu reverter o placar. Com a vitória por 5 a 3, o troféu ficou com o clube da Avenida Hélvio Basso.

Já na categoria de maior idade da competição, os 65 anos, o Gauchão não conseguiu repetir o feito. No duelo de ida, empate em 1 a 1 com a Biomédica, que ficava com o título com novo empate, também por ter melhor campanha. Porém, a equipe de Sérgio Savian e companhia não deu chances e venceu por 5 a 2, ficando com a taça.

Biomédica conquistou o título nos 65 anos Foto: Sérgio Roberto Zula da Silva / Arquivo Pessoal

No sábado também foram definidos os semifinalistas nas categorias 50 e 55 anos. Nos 50, Fighera, Xavantes, Montese e Paissandu A avançaram. Nos 55, Dores, ATC, Xavantes e Fighera decidem vaga à final. O sorteio dos confrontos seria ontem, às 19h30min.