FOTOS: Imbatível, Soldiers vence o Coritiba Crocodiles e mantém a liderança no Brasileirão

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O Santa Maria Soldiers segue imbatível na temporada 2017. Na tarde deste sábado, contra o forte e tradicional time do Coritiba Crocodiles, os santa-marienses fizeram valer o mando de campo, novamente, e venceram a terceira partida no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, o BFA. Com o resultado de 31 a 21, a equipe da cidade mantém a liderança isolada na Conferência Sul. Já são 10 jogos de invencibilidade no ano (atual campeão gaúcho, o Soldiers ainda não perdeu em 2017).

Os touchdowns do Soldiers no confronto da 3ª rodada do BFA, no Estádio Presidente Vargas, foram marcados por Douglas Rodrigues, Douglas Elesbão, Nathan Dias e Guilherme Busanello. Fabrício Santana ainda converteu um field goal e quatro pontos extras. Alexandre, Nueve e Rocha descontaram para os paranaenses.

O time de Santa Maria volta a campo em 20 de agosto, contra o Paraná HP, que é o atual campeão paranaense. A partida será disputada na Arena Top Line, em Campo Largo, no Paraná.



