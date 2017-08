Fames/União encara as líderes e invictas do Estadual Feminino de Futsal

Pedreira 18/08/2017 | 19h41 Atualizada em

As meninas do Fames/União, já classificadas, cumprem tabela pela primeira fase do Estadual Feminino de Futsal, realizado pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. O jogo será neste sábado, pela 14ª rodada, às 19h. Elas vão até Uruguaiana enfrentar as líderes do Celemaster, que venceram todos os seus 13 jogos até agora e somam 39 pontos. As santa-marienses estão em 6º lugar, com 18.

Para o confronto no Ginásio Municipal de Uruguaiana, a Celemaster não deve contar com quatro atletas. Elas ainda se recuperam de ferimentos que tiveram devido ao acidente com o micro-ônibus da equipe no domingo passado. O veículo saiu da pista na rodovia entre Itaqui e São Borja, quando a delegação voltava de jogo em Rodeio Bonito. Um torcedor também ficou ferido.