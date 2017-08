Ex-Inter-SM estreia com gol e duas assistências na 5ª divisão da Áustria 

Novos ares 15/08/2017 | 20h29 Atualizada em

O fim da Divisão de Acesso para o Inter-SM, após a eliminação para o São Luiz, de Ijuí, nas semifinais da competição, trouxe indefinição para o futuro de muitos jogadores daquele elenco. Entre eles, o do camisa 10 e capitão do time de Vinicius Munhoz no início da temporada, Kleyton, 29 anos. Com uma pubalgia, ele participou de apenas cinco jogos na boa campanha santa-mariense. Recuperado, recebeu uma proposta inusitada e tentadora: jogar na 5ª divisão da Áustria.

No último sábado, ele estreou pelo Hittisau FC. Na partida, vitória por 6 a 2 sobre o Viktoria Bregenz, com direito a gol e duas assistências.Na Áustria, ao total, são nove divisões. Apenas a primeira e a segunda são consideradas profissionais. As demais são todas semiprofissionais. O clube de Kleyton leva o mesmo nome da pequena cidade de Hittisau, que fica no distrito de Bregenz, no Estado de Vorarlberg, e tem aproximadamente dois mil habitantes.

O pequeno município fica a cerca de 620 quilômetros da capital austríaca, Viena, e na divisa com Alemanha e Suíça.Apesar da divisão, do tamanho do clube e da cidade, Kleyton elogia a estrutura oferecida. Segundo ele, a agremiação conta com estádio de grama sintética, piscina e sauna. Além disso, uma casa foi disponibilizada para ele morar, fora o salário, pago em euros.

– É um clube de pessoas corretas. Tudo o que foi tratado está sendo cumprido. Montaram um time bom porque querem subir – afirma o jogador, que tem como um dos principais empecilhos fora de campo a questão da comunicação em alemão.

O campeonato conta com 14 times, com jogos de ida e volta, sendo que os três primeiros sobem para a quarta divisão. No entanto, devido às fortes nevascas, em novembro, a competição é interrompida, voltando apenas em março para finalizar em junho. Kleyton assinou contrato por três meses, até a parada, mas espera renovar e subir de divisão com o clube.

– Estou bem feliz, mesmo. Fui muito bem recebido e estou à vontade aqui. É um lugar muito lindo. Quero subir e ficar por aqui algumas temporadas. Espero terminar essa primeira parte e já renovar para curtir as férias tranquilo aí no Brasil – planeja.

Com a goleada na estreia, o time do brasileiro é líder. O próximo compromisso é no sábado, contra o Rätia Bludenz, fora de casa.