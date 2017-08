Evento de jiu-jitsu em Santa Maria reúne atletas de 30 equipes gaúchas

No CDM 08/08/2017 | 15h45 Atualizada em

O Centro Desportivo Municipal (CDM) recebeu, no sábado, cerca de 400 atletas de 30 equipes de jiu-jitsu de todo o Estado para a primeira edição do Elite Pro Open de Jiu-Jitsu, evento realizado pela Master Esportes, em parceria com o atleta Franco Thomas e o professor Leonardo Morosetti. A organização estima que mais de mil pessoas circularam pelo local.

– Foi o mais perto de perfeito que um evento pode ser. Tivemos um feedback positivo de todos os envolvidos – comentou Luiz Pavani, presidente da Master Esportes e um dos organizadores.

Os destaques da competição foram o porto-alegrense Fabio Alano, conhecido como Kamikaze, que faturou o título na categoria masculina absoluto adulto marrom/preta, e Leonardo Morosetti, que conquistou a modalidade masculina absoluto master marrom/preta.

No geral, as academias Thork, Drill e Riliongracie, de Santa Maria, dominaram os pódios, fazendo, respectivamente, 253, 131 e 52 pontos. A Alliance MR, de Alano, conquistou a 6ª colocação, com 31. Os resultados de todas as categorias, na íntegra, podem ser conferidos no site do Elite Pro Open, no https://www.eliteproopen.com.br/info.

O Elite Pro Open arrecadou mais de 300kg de alimentos para doação, que deverão ser destinados a pessoas de Santa Maria por meio do projeto Mãos Dadas, do Colégio Estadual Tancredo Neves.