Equipe de Santa Maria fatura a primeira posição em Dores Open de Karate

A Associação Centro Sul de Karate (ASCK), de Santa Maria, foi a grande campeã do Dores Open Internacional de Karate, realizado no sábado, no Clube Dores. A equipe da cidade ficou em primeiro lugar na classificação geral do torneio, com seis ouros, 13 pratas e 10 bronzes. Cerca de 200 caratecas, divididos em 70 categorias, participaram da competição. Entre eles, 15 da seleção brasileira.

– Foi o maior e, principalmente, o melhor evento já realizado em Santa Maria. A qualidade técnica foi excelente. Atletas de nível nacional e internacional escolheram o nosso evento por ser homologado pela Confederação Brasileira de Karate (CBK) – comenta o diretor técnico da Federação Gaúcha de Karate, presidente da Associação Centro Sul e organizador do Dores Open, André Maraschin.