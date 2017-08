Em rodada de muitos gols, Ituano vence o 7 de Setembro na estreia da Copa Diário

"Libertadores" do interior 06/08/2017 | 20h26 Atualizada em

A estreia da 1ª Copa Diário contou com um domingo perfeito de sol e muitos gols. A primeira rodada da competição teve quatro jogos e uma média de quatro gols por partida. O pontapé inicial do torneio foi dado em São Martinho da Serra, no confronto entre o 7 de Setembro, dono da casa, e o Ituano, de Santa Maria. Melhor para os visitantes, que venceram por 3 a 2 em uma partida muito disputada. Confira, no quadro, os demais resultados.



Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo dsm

O Ituano saiu vencendo com gol de pênalti de Thiaguinho, aos 19 minutos. O 7 de Setembro empatou no início do segundo tempo com o atacante Guga aos oito minutos. Aos 23 minutos, Thiaguinho botou os santa-marienses na frente de novo com um chute de longe, no cantinho. O Ituano ampliou aos 30 minutos, com Wellington. Os donos da casa ainda descontaram ao 40 minutos, com Rodrigo.

O presidente da Liga Santa-Mariense de Futebol Amador, Danilo Silva, responsável pela comissão que organiza a competição, comemora o sucesso da primeira rodada e elogia a recepção do 7 de Setembro.



– Saiu tudo como planejamos, deu tudo certo. Todos foram muito bem recebidos, e quem veio, viu um ótimo jogo. Agradecemos ao Diário pela confiança em organizarmos essa primeira edição da Copa – destaca Danilo.



Um dos dirigentes do 7 de Setembro e vice-prefeito de São Martinho da Serra, Pedro Borges, ressalta a importância da Copa Diário para o clube e também para a comunidade.



– Temos que agradecer por poder participar dessa primeira edição da Copa Diário. Foi uma tarde maravilhosa. O futebol e a amizade falaram mais alto. Infelizmente, não ganhamos, mas o nosso município está procurando um lugar ao sol na região, por isso, é um presente sediarmos essa abertura. Foi uma grande festa – afirma.

Público aprova

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo dsm

Cerca de 100 pessoas assistiram à partida ao redor do campo municipal de São Martinho. Elas elogiaram a iniciativa da Copa Diário, já apelidada de "Libertadores" do amador, pois torna-se um atrativo, principalmente, nas cidades pequenas.



– É um evento grandioso para nós. A cidade toda está sabendo. Para nós, é uma satisfação receber uma competição assim e receber times de outras cidades. E isso fortalece o nosso município – avalia Marcos Vidal, torcedor do 7 de Setembro.



O complemento desta primeira rodada será no dia 20 de agosto, já que, no próximo domingo, é Dia dos Pais. Ao todo, 20 equipes de 11 cidades da região, distribuídas em quatro grupos, disputam a competição.

JOGOS DA RODADA

Santa Maria: Colorado 6 x 2 São Paulo

Júlio de Castilhos: Castelo Branco 1 x 1 Macleres

Tupanciretã: Madeireira Ivaí 1 x 0 Locomotv

Foto: Charles Guerra / Newco SM