Em palestra na UFSM, ex-ministro do Esporte fala sobre os Jogos Olímpicos do Rio

O Complexo Didático e Artístico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) recebe, neste quinta-feira, às 10h, a palestra ¿Uma avaliação preliminar do projeto Rio 2016¿, comandada pelo ex-ministro do Esporte Ricardo Leyser Gonçalves. As inscrições para a atividade, que são limitadas, podem ser feitas de forma antecipada pelo e-mail cefd.online@gmail.com, ou, caso restem vagas, de maneira presencial.

– Receberemos a pessoa que organizou as Olimpíadas, o Pan-Americano, alguém que sabe muito sobre o esporte. Não cabe a nós ou a ninguém dizer o que é certo ou errado, será colocado o que foi feito (no Rio 2016). Vamos aprender de forma geral. O Ricardo conhece o ministério como a palma da mão, e quem chegar, será bem-vindo – projeta o diretor do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), professor Luiz Osório Cruz Portela.



Em breve conversa com a reportagem do Diário, Leyser falou sobre o tema que será abordado na palestra:



– O projeto Rio 2016 estava sendo feito com uma visão de desenvolver o esporte. Um diagnóstico quanto a carências da estrutura, que ainda perdura no Brasil, mas conseguimos suprir em vários aspectos. Quando fizemos o Sul-Americano em 2012, a única pista de atletismo no Brasil era no Pará, assim como o Velódromo em Curitiba – adiantou Leyser, em entrevista ao Diário.



Ricardo Leyser trabalhou no Ministério do Esporte desde 2003. Em novembro de 2015, retornou à Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, que havia comandado por seis anos. Em março do ano passado, assumiu o cargo de ministro de forma interina (até maio) no lugar de George Hilton, que deixou a pasta após as turbulências políticas que culminaram com o impeachment de Dilma Rousseff.