Em cerimônia de abertura, Jesma apresenta patronos e homenageado

Em solenidade no Centro Desportivo Municipal (CDM), na tarde desta segunda-feira, uma comitiva de atletas para lá de especiais deu início aos Jogos Escolares Municipais de Santa Maria (Jesma). Cerca de 35 das 63 escolas, que vão participar da competição, estiveram presentes. Mantidos em segredo até então, na oportunidade foram conhecidos os homenageados desta edição. O professor escolhido foi Luiz Fernando Nunes, o Dida.

Já os patronos são atletas bem conhecidos da nossa cidade. O canoísta Gilvan Ribeiro, a judoca Maria Portela e o paradesportisa Denilson Souza.Diversas autoridades políticas também participaram do evento, como o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) e as secretárias de Cultura, Esporte e Lazer, Marta Zanella, e de Educação, Lúcia Madruga, das duas pastas que estão diretamente ligadas ao campeonato.

Escolas participantes ficaram perfiladas Foto: Lucas Amorelli / Newco SM

O chefe do Executivo ressaltou a importância na realização dos Jogos, que, segundo ele, vão custar R$ 65 mil (para despesas com premiação e arbitragem).

– O esporte é saúde, é o que forma as pessoas, e o nosso Jesma custou só isso. Os nossos homenageados são o símbolo do esporte. São exemplos de coragem, determinação e superação, mostrando que, quando a gente quer, consegue – afirmou.

Um dos representantes de Santa Maria na Olimpíada do Rio 2016, que começou no esporte em um projeto social, destaca a importância das práticas esportivas na escola.

– O esporte precisa fazer parte da escola, e a escola, parte do esporte. Não há como desassociar duas coisas que se complementam pela educação. Fiquei emocionado em ver tantas crianças engajadas e cheias de sonhos – diz Gilvan.

O Jesma 2017 deve reunir mais de 6 mil alunos da cidade, de escolas municipais, estaduais, federais e particulares, divididos em nove modalidades e três categorias masculinas e femininas (mirim, infantil e juvenil). Apesar da abertura, as disputas devem iniciar somente no próximo dia 21, já que a secretaria ainda trabalha na logística das instituições. A participação na solenidade, no entanto, já contava pontos para a classificação dos colégios.

Santa Maria Soldiers participou do evento Foto: Lucas Amorelli / Newco SM