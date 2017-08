"É a partida mais importante da nossa história", projeta capitão da UFSM antes de jogo decisivo

Pela classificação 11/08/2017 | 20h12 Atualizada em

Diozer (com a bola) é o capitão da equipe desde a temporada do ano passado Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

Quatro meses e 15 jogos depois, a Série Bronze de Futsal chega ao último compromisso da sua primeira fase neste sábado. Apesar disso e de apenas dois times da Chave 1 ainda brigarem por classificação, a fórmula da competição na segunda fase, que leva em conta o percentual de aproveitamento, faz com que os confrontos sigam acirrados. Entre os santa-marienses, o UFSM Futsal precisa de uma vitória para garantir a vaga na próxima etapa.

A UFSM terá uma verdadeira decisão em Santa Maria. Sétima colocada com 13 pontos, a equipe recebe o Serade, de São Borja, neste sábado, às 20h, no Ginásio Saul José Machline. Os ingressos custam R$ 5, na hora. Dois bilhetes saem pelo mesmo valor se forem adquiridos com integrantes da equipe até o meio-dia de sábado.



Para garantirem a classificação, os universitários precisam dos três pontos. No entanto, um empate e até uma derrota servem, mas, aí, o Palmeiras (8º colocado, com 12), de São Gabriel, não pode bater a ACF.



– É a partida mais importante da história do nosso projeto. Essa partida já começamos a pensar desde quando terminou o jogo contra o União, já no vestiário. Colocamos como meta treinar com muita intensidade essa semana e concentrar ainda mais. Os treinos dessa semana foram com um clima diferente, bem mais pegado. Estamos prontos para nos sairmos bem – afirma Diozer, capitão da UFSM