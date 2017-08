Desafio de mountain bike reúne 110 ciclistas em três cidades da região

Pedalando! 07/08/2017 | 20h17 Atualizada em

Ocorreu no domingo o 2º Desafio Subida de Colônias Novas de Mountain Bike, com largada do Balneário Ouro Verde, na localidade de Três Barras, interior de Santa Maria. O evento, realizado pela Lucatelli Bikes, com o apoio da Associação Santa Maria de Ciclismo (ASMC), contou com mais de 110 participantes, divididos em 14 categorias. Todos os competidores foram premiados. O percurso de 23 quilômetros passou por três cidades da região: Santa Maria, Júlio de Castilhos e Silveira Martins.

— No geral, tivemos um domingo muito agradável. É do nosso interesse que o ciclista de Santa Maria não precise viajar muito longe para competir, e queremos que se tenha motivação para desenvolver o esporte na região — avalia Pablo Lucatelli, um dos organizadores.

O próximo evento promovido pela Lucatelli Bikes será o 1° Giro Ciclístico do Imigrante, em Silveira Martins, em 20 de agosto. As inscrições podem ser feitas pelo evento da prova no Facebook.