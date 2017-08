Corredores de Santa Maria participam de competições em Santa Catarina e na Fronteira

Atletismo 18/08/2017 | 20h53 Atualizada em

Santa Maria terá quatro atletas competindo em torneios de atletismo neste final de semana, todos da equipe GoFit. No sábado, o coordenador do grupo, Alexandre Tavares, 34 anos, compete na 9ª Etapa do Indomit Vila do Farol, em Bombinhas, Santa Catarina, disputando os 42km solo. Mais tarde, os corredores Juliano Dellazzana e André Ary Leonel, de 45 e 37 anos, respectivamente, participam da prova em dupla.



No domingo, será a vez do atleta Wellinton Viegler, de 23 anos, que desafiará a 22ª edição da Meia Maratona Internacional de Uruguaiana, percorrendo um trajeto de 21km. Viegler atravessará a Ponte Internacional Getúlio Vargas/Agustín Justo, que interliga Brasil e Argentina, cumprirá caminho pela cidade de Passo de Los Libres, na Argentina, e na sequência, retorna ao ponto de partida, em Uruguaiana.