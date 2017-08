Corintians tem duas partidas pelo Estadual de Basquete neste domingo

Bola laranja 18/08/2017 | 20h49 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O Corintians entra em quadra neste domingo para dois jogos com a Liga Uruguaianense de Basquete (Luba). Os confrontos são válidos pelo Campeonato Estadual de Basquete da Federação Gaúcha de Basquetebol (FGB).

A partir das 14h, as equipes sub-15 dos dois clubes se enfrentarão. Mais tarde, às 16h, o duelo são entre os times das categorias sub-17. As partidas acontecem no ginásio Saul José Machline, na Rua General Neto, 121, bairro Centro. A entrada é gratuíta.